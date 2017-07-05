На сайте Арбитражного суда в Новосибирской области появилось исковое заявление, в котором требуется признать банкротом компанию «Конквест-фуд», входящую в ГК «Конквест», управляющую ресторанами «Аджикинежаль», «Паб 501», сетью кондитерских «Эстье», пиццерией «DrovaMuka».



Заявление о признании ООО «Конквест-фуд» банкротом поступило в новосибирский арбитраж во вторник 4 июля от компании «Промресурс». Из выписки ЕГРЮЛ следует, что директором компании-истца является Елена Филимонова, а учредителем – Евгений Вязьмин. Заявление еще не принято к производству и данных о просроченной задолженности пока нет в открытом доступе.

Ранее «Промресурс» уже выступало истцом в отношении «Конквест-фуд». Так, 18 апреля 2016 года в Арбитражный суд поступало исковое заявление о взыскании с ответчика задолженности в размере 403,58 тыс рублей. Тогда суд удовлетворил требования «Промресурса», но 29 августа 2016 года ответчик подал жалобу в Седьмой апелляционный суд. Жалоба сначала была оставлена без движения, а затем возвращена ответчику.

ООО «Конквест-фуд» входит в ГК «Конквест». Под управлением группы находятся рестораны «Аджикинежаль», «Паб 501», сеть кондитерских «Эстье», пиццерия «DrovaMuka».

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