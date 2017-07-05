Банк ВТБ пригласил представителей предприятий, участвующих в исполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ), на семинар «Актуальные вопросы банковского сопровождения сделок по исполнению гособоронзаказа». Мероприятие прошло в формате видеоконференции c участием экспертов головной организации банка. В нем приняли участие представители ведущих новосибирских компаний.

В ходе семинара представители ВТБ рассказали об основных требованиях федерального законодательства, а также о действующих изменениях в Федеральный закон №275-ФЗ от 29.12.2012 года «О государственном оборонном заказе» и нормативных инициативах по регулированию взаимодействия в этой области, которые находятся в данный момент на рассмотрении в правительстве РФ, минпромторге и Центральном банке России. Участники также обсудили возможности банковского обслуживания в рамках ГОЗ, рассмотрели практические вопросы и типовые ситуации, которые часто встречаются в ходе работы, и возможности их решения.

«Мы обладаем большой экспертизой в области банковского обслуживания гособоронзаказа и считаем информационную и консультационную деятельность неотъемлемой частью нашей работы. Поэтому банк регулярно организует для участников ГОЗ семинары, на которых выступают ведущие эксперты ВТБ в этой области», — отметил руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Новосибирске Вячеслав Брюханов.

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