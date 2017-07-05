Росавиация аннулировала сертификат «Алтайских авиалиний»

Приказ об аннулировании сертификата эксплуатанта авиакомпании «Алтайские авиалинии» был подписан 3 июля, говорится на сайте Росавиаиции.

У компании «Алтайские авиалинии» был отозван сертификат. Однако, как следует из приказа, размещенного на сайте Росавиации, сделано это было в связи с заявлением авиакомпании, которое поступило в агентство 21 июня.

«Алтайские авиалинии» образовано в 1997 году и является государственным предприятием. Авиаперевозчик осуществляет коммерческие воздушные перевозки, туристические полеты, аварийно-спасательные работы для МЧС, ГО и других ведомств, лесоавиационные работы. В настоящее время предприятие имеет парк воздушных судов, состоящий из вертолетов Ми-8Т и Ми-8ПС.

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