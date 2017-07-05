Экс-замминистра экономразвития Красноярского края может вновь вернуться в СИЗО

Обвиняемая в крупных взятках чиновница, проведя в СИЗО около полутора лет, 19 июня была отпущена под домашний арест, но по требованию прокурора такая мера пресечения была отменена.

Советский районный суд Красноярска 19 июня изменил меру пресечения бывшему заместителю министра экономического развития и региональной политики Красноярского края Надежде Маршалкиной на домашний арест. Однако во вторник 4 июля суд апелляционной инстанции по требованию прокурора отменил решение районного суда. Теперь новый состав судей решит, какую меру пресечения избрать для чиновницы, обвиняемой в многомиллионных взятках.

Напомним, Маршалкина обвиняется в получении взятки, размер которой достиг 72 млн рублей. Если суд признает ее виновной по всем аргументам, которые представило следствие, то бывшему замминистра грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

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