Штаб Навального в Новосибирске заблокирован правоохранительными органами

В 5 утра вход в новосибирский штаб Алексея Навального оказался заблокирован сотрудниками МВД и Следственного комитета. По словам членов штаба, причина в газете, которая прибыла из типографии вчера вечером.



Руководитель штаба Сергей Бойко на своей странице в социальной сети facebook.com рассказывает, что с 5 утра штаб оказался «блокирован полицией», а с 8 часов «какие-то мутные люди в штатском пытаются прорваться в штаб без всяких оснований».

Автомобили ДПС препятствуют выезду машин с печатной продукцией. По информации руководителя штаба, в помещении находится 500 подписей за выдвижение кандидата на ближайшие выборы, а также тираж газеты Алексея Навального. Помимо прочего, Сергей Бойко связывает происходящее с тем, что со вчерашнего дня начал размещение в городе агитационных банеров. В интернете ведется прямая трансляция происходящего (на момент публикации она прекратилась, возможно, временно). Судя по тому, что сказал в ходе трансляции Сергей Бойко, часть тиража активистам все-таки удалось вывезти.

По информации членов штаба в социальных сетях, сотрудники МВД, работающие на месте, пригласили следователей. Активисты ожидают, что после 9 утра им будет предъявлен ордер. Претензий к координатору штаба и волонтерам правоохранители не предъявляют.

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