Газ в Китай по «Силе Сибири» пойдет в 2019 году

Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» начнутся в декабре 2019 года. Сегодня было подписано Дополнительное соглашение к Договору купли-продажи природного газа по «восточному» маршруту от 21 мая 2014 года.



Соглашение подписали председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Ван Илинь. Церемония состоялась в Москве

в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина. О том, что документ будет подписан в ближайшее время, «КС» сообщал ранее.

В дополнительном соглашении говорится, что поставки газа в КНР по «Силе Сибири» начнутся в декабре 2019 года.

«Подписание этого документа — важный этап в реализации проекта, к которому „Газпром“ и CNPC пришли благодаря четким, слаженным действиям по обе стороны границы. Работа ведется строго по графику, по „Силе Сибири“ — даже с некоторым опережением. Российский газ начнет поступать в Китай точно в установленный срок», — приводятся слова Алексея Миллера на официальном сайте «Газпрома».

Напомним, что договор между «Газпромом» и CNPC предполагает поставку в КНР 38 млрд куб.м газа в год.

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