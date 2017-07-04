В Иркутской области планируется концессия на строительство корпуса онкоцентра

На сентябрь 2017 года запланировано подписание соглашения между правительством Иркутской области и концессионером строительства радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра и ПЭТ-центра. Об этом сообщается на сайте «Открытое правительство Иркутской области».



На строительство корпуса необходимо 5 млрд руб. 1,2 млрд руб будет выделено из бюджета Иркутской области. Остальные средства предоставит концессионер. Погашение вложений инвестора будет идти в течение 7-10 лет за счет заработанных средств онкоцентра.

Инвестор был выбран при помощи конкурсных процедур. Однако, название компании-концессионера правительство региона не раскрывает.

Проектно-сметная документация для строительства нового корпуса уже разработана, также получено положительное заключение всех необходимых экспертиз. Радиологический корпус должен будет включать отделение радиационной онкологии, отделение ядерной медицины для радиодиагностических ПЭТ и ОФЭКТ исследований, а также отделение медицинской физики и инженерии, операционный блок и стационар на сто пациентов.

«Главная цель этого амбициозного проекта — оказание не выборочной, а комплексной медицинской онкологической помощи населению Иркутской области с использованием всех известных на сегодняшний день методик», — прокомментировал министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

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