На ул. Большевистской в Новосибирске, где идет строительство многофункционального комплекса «Снежная миля», продолжает разрушаться дорога. На этот раз начала обваливаться тротуарная плитка. Однако эксперты, которых привлекла мэрия города, уверены — обрушения тротуара и проезжей части не произойдет.



Это уже не первая трещина на ул. Большевистской, вызванная строительством МФК «Снежная миля». Новый разлом появился в конце июня. А теперь жители города заметили обрушение тротуарной плитки. Мэрия Новосибирска заявляла, что состояние улицы ежедневно контролируется специальными службами. Однако, просадки грунта прекратятся только после окончания строительства комплекса — и то не сразу.

«Угрозу обрушения магистрали и тротуара в этом месте эксперты исключают», — сообщается на официальном портале Новосибирска. Также уточняется, что разрушение проезжей части не угрожает. Однако возникновение частичных просадок возможно не только в ходе строительства, но и еще несколько лет после его завершения.

В качестве одной из причин осадки грунта специалисты называют ручей, который был засыпан в начале двадцатого века. Когда строители «Снежной мили» выкопали котлован, скорость водного потока выросла, что и привело к подмыву грунта.

Стоит отметить, что все необходимые ремонтные работы на дороге застройщик ГК «Эталон» производит за свой счет.

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