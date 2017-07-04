После драки с соседями глава департамента промышленности Кемеровской области Сергей Карпунькин был отстранен от исполнения своих служебных обязанностей. Сегодня пресс-служба обладминистрации сообщила об увольнении чиновника.

Пока губернатор Кемеровской области Аман Тулеев находится на реабилитации в Москве, в администрации региона идут кадровые перестановки. Во вторник пресс-служба кузбасской администрации сообщила СМИ об увольнении с поста начальника департамента промышленности Сергея Карпунькина, в отношении которого заведено сразу два уголовных дела. Ранее Карпунькин был отстранен от работы, а сегодня стало известно, что чиновник самостоятельно решил покинуть свою должность.

Теперь обязанности начальника департамента возложены на Юрия Ударцева, бывшего ранее заместителем Сергея Карпунькина.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одну из потерпевших, конфликт с экс-чиновником имеет затянутую историю. Соседи Карпунькина по дачному участку еще в 2015 году писали обращение главе региона Аману Тулееву с просьбой повлиять на руководителя департамента. Ими был получен ответ от заместителя Тулеева Екатерины Кутылкиной (ушла в отставку в марте 2017 года), что с Карпунькиным проведена беседа, а сам чиновник добросовестно исполняет свои обязанности. Однако и в дальнейшем, говорят пострадавшие, на все их замечания Сергей Карпунькин отвечал угрозой «применить к соседям безграничные возможности своего должностного положения».

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