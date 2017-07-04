На место уволенного с поста заместителя председатель правительства Новосибирской области Василия Пронькина глава региона пока никого не рассматривает и называет это своего рода оптимизацией.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий пока никого не ищет на пост заместителя председателя регионального правительства. Об этом он сообщил 4 июля на встрече со СМИ, где присутствовал корреспондент «КС». Напомним, что министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин был вынужден оставить пост зампреда регионального правительства после скандала с «лесным вопросом».

«Пока решения о назначении заместителя мы не принимаем. Это тоже можно считать оптимизацией», — прокомментировал журналистам ситуацию Городецкий.

После увольнения Василия Пронькина в правительстве пока не приняли решения, кого назначить куратором тех ведомств, за которые отвечал министр. В частности, речь идет о курировании работы департамента лесных отношений и департамент природных ресурсов. Кураторство же минсельхоза может взять на себя сам губернатор.

«Будем думать, кому будет правильно из заместителей губернатора отдать кураторство над этими ведомствами», — пояснил Городецкий.

Глава региона отметил, что имеющийся у министра пост зампреда правительства давал особое «статусное» положение министерству сельского хозяйства области, в особенности, при работе с федеральным центром.

Что касается вопроса увольнения начальника департамента лесного хозяйства Вячеслава Дубовицкого, фигурирующего так же, как и Пронькин, в деле о тогучинском лесе, то решение также пока не принято: до сих пор идет инициированная губернатором служебная проверка.

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