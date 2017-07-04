В новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов войн сменилось руководство. Прежний директор Игорь Шарапов уволен по п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ.

Областной клинический госпиталь ветеранов войн в Новосибирске возглавила Елена Головко – супруга заместителя полномочного представителя президента РФ в СФО Вадима Головко. Ранее Елена Головко работала в другом федеральном учреждении, – в НИИТО, – где занимала пост замдиректора по реабилитации и поликлинической работе.

До прихода Елены Головко госпиталем почти 14 лет руководил Игорь Шарапов. Он был уволен министром здравоохранения Новосибирской области Олегом Иванинским по статье, позволяющей освободить от занимаемого места руководителя госпредприятия по решению собственника. Несогласный с этим Шарапов обратился в суд. Сейчас его дело рассматривается Центральным районный судом Новосибирска. Ответчиками фигурируют минздрав региона, госпиталь ветеранов войн, а соответчиками – областное правительство, минздрав РФ и департамент имущественных и земельных отношений. Первое судебное заседание должно состояться 6 июля.

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