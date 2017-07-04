Со следующего года в России будет объявлено десятилетие детства. В Новосибирской области уже планируют мероприятия в рамках программы.

29 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» — 2018-2027 годы. Программа будет работать в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Рядом с областной больницей в Новосибирске может появиться детская многопрофильная больница. Место для нее, сообщил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, уже зарезервировано.

«Это будет целый медицинский комплекс: областная больница, перинатальный центр и детская больница. Место уже зарезервировано. Мы считаем, что эта территория – самая удачная для проекта», — рассказал на пресс-конференции Городецкий.

Другими подробностями губернатор поделиться не смог, поскольку планы еще не обрели форму конкретного проекта. Тем не менее Владимир Городецкий обозначил важность такого учреждения для области, когда в городе есть детские отделения, но многопрофильной специализированной детской больницы все еще нет.

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