На Новосибирск надвигаются град и штормовой ветер

В Новосибирске вновь ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» прогнозируют усиление ветра, осадки и грозы.

В среду 5 июля порывы ветра в Новосибирске могут достигнуть ураганных: по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, максимальная скорость ветра составит 20 м/с. Помимо ветра, согласно прогнозам, в среду ожидаются сильные дожди и град. Так, сервис Gismeteo обещает выпадение более 21 мм осадков, что составляет треть от месячной нормы осадков в июле. Температура в четверг 6 июля может упасть до +15°C. В массовой sms-рассылке МЧС так же предупредило новосибирцев о неблагоприятных погодных условиях на ближайшие дни.

По прогнозам, тепло и сухая погода установятся с выходных. Напомним, прежние выходные не радовали горожан солнцем.

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