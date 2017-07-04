Благодаря очередной инициативе президента РФ Владимира Путина ипотеку смогут брать не только отдельные жители, но и целые города

Владимир Путин предложил муниципалитетам России новую форму финансирования инфраструктуры. С этим предложением уже давно выступали многие крупные застройщики, ведущие комплексное строительство на новых микрорайонах. Как правило, все они оказываются в сходной ситуации, когда подключиться к уже существующим сетям невозможно, но инфраструктуру должны обеспечивать государство или муниципалитет – которые в итоге и пользуются сетями. Однако цивилизованных форм возмещения затрат застройщикам, которые, чтобы не терять время, возводят инфраструктуру своими силами, до сих пор не существовало.

Владимир Путин предложил решение проблемы — внедрение «инфраструктурной ипотеки», когда объект покупается муниципалитетом в кредит, который он постепенно гасит. По его словам, возврат капиталовложений можно осуществлять за счет регулярных платежей, которые будут поступать от основных выгодоприобретателей инфраструктуры. Это будет мотивировать застройщиков и частных инвесторов быстрее реализовывать крупные проекты.

«Источником дополнительных инвестиций должен стать именно частный капитал, однако и здесь сдерживающим фактором пока остается высокий уровень рисков, поэтому важно установить понятные, стабильные правила, защищающие интересы инвесторов», — пояснил глава государства на заседании Петербургского международного экономического форума. Путин поручил проработать комплексный подход к развитию инфраструктуры с привлечением частного капитала.

В подобные проекты должны включаться разные категории инвесторов — банки, инвесткомпании и пенсионные фонды, выразил мнение президент. И у экспертов, уже оценивших эту инициативу, практически нет сомнений в том, что она установит более цивилизованные и прозрачные правила взаимодействия застройщиков с властями. Например, в рамках «инфраструктурной ипотеки» в Новосибирске уже фактически работают «КПД-Газстрой», «Энергомонтаж», группа компаний «ДИСКУС» и другие застройщики. При этом инвестор и застройщик могут быть в одном лице и примеров в Новосибирске немало, когда застройщики возводят не только новые дома, но и объекты инфраструктуры – например, тепловые и электрические сети, дороги, детские сады. И, вполне вероятно, что «инфраструктурная ипотека» станет новым импульсом для развития Новосибирска, удобным и для города, и для застройщиков.

«КС» будет следить за развитием ситуации.