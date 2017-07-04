«Атлантик-Моторс» вернет автовладельцу из Красноярска миллион за бракованный «Опель»

Суд в Красноярске удовлетворил иск автовладельца, который требовал вернуть ему деньги за бракованный автомобиль. Ответчиком выступила компания «Атлантик-Моторс».

Компания «Атлантик-Моторс» является официальным дилером General Motors в Красноярском крае. В 2015 году американский концерн объявил об уходе из России. С тех пор новые автомобили марки Opel официально не продаются на территории РФ. В 2017 году компания Opel была продана французской группе PSA Peugeot-Citroen. Глава этого альянса Карлос Таварес не исключил возвращения Opel на российский рынок.

В тексте заявления в суд красноярец указал, что в декабре 2013 года купил в автосалоне компании «Атлантик-Моторс» автомобиль Opel Astra за 750 тыс руб. с гарантийным сроком 3 года. Однако, через два дня автолюбитель обнаружил неисправность системы освещения фар, а позже сломались динамики. В целом за два года в машине обнаружилось около двадцати неисправностей, в том числе пришлось поменять все четыре суппорта, трубки АКПП и элементы подвески, на корпусе вздулась краска, неисправными оказались водяной насос, система отопления и задний стоп-сигнал. Часть дефектов удалось устранить по гарантийным обязательствам, но некоторые остались.

Покупатель обратился с претензией к продавцу и потребовал вернуть деньги за некачественный товар, но его требования остались без ответа. Тогда за защитой своих потребительских прав ему пришлось пойти в суд.

«Оценив представленные доказательства, в том числе показания эксперта, суд признал факт продажи товара с недостатками, при этом неисправности внешних световых приборов и насоса системы охлаждающей жидкости являлись существенными и не позволяли эксплуатировать транспортное средство», — говорится в сообщении Красноярского краевого суда.

В декабре 2016 года суд удовлетворил иск частично и постановил расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с ООО «Атлантик Моторс» 750 тыс. руб в пользу покупателя, а также выплатить 1 тыс руб. компенсации морального вреда, неустойку и штраф в 50 тыс руб. А неисправный товар истец должен был вернуть продавцу.

Однако, это решение автолюбителя не устроило и он его обжаловал. В итоге Красноярский краевой суд постановил вернуть не только стоимость автомобиля (750 тыс руб), но и разницу в его цене на момент продажи и цене аналогичного нового товара на дату принятия судебного решения. Дополнительная сумма, которую придется выплатить «Атлантик Моторс» составила 322,9 тыс руб. Также увеличился размер неустойки и штрафа: до 100 тыс руб. Объем моральной компенсации не изменился.

В целом «Атлантик Моторс» должен будет выплатить почти 1,3 млн руб.

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