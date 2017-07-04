Фигуранты дела о выборах в Мичуринском сельсовете Новосибирской области осуждены: бывшие председатели избирательных комиссий получили условные сроки.



Новосибирский районный суд определил наказание для экс-председателей избирательных комиссий Ирины Гераськиной, Галины Миллер и Александра Маточкина. Они получили по 1,5 года лишения свободы условно. Напомним, они обвинялись в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав.

Суд установил: председатель избирательной комиссии Мичуринского сельсовета Новосибирского района Александр Маточкин и председатель одной из участковых избирательных комиссий Галина Миллер, а также ее коллега с другого участка Ирина Гераськина помешали осуществить свои избирательные права двум кандидатам в местный совет депутатов. Претенденты были исключены из избирательных бюллетеней по решению суда. Однако позже Верховный суд отменил это решение и обязал окружную избирательную комиссию вернуть кандидатов в бюллетени. Но фигуранты дела отказались выполнить постановление суда и не вернули претендентов в списки. Также они отказались принять те бюллетени, которые подготовила избирательная комиссия Новосибирской области. В итоге выборы депутатов в мичуринский совет были признаны несостоявшимися. Проблема была решена через проведение повторных выборов.

Стоит отметить, что пострадавшими оказались кандидаты от партии «Единая Россия».

Позже Новосибирский областной суд расформировал муниципальную избирательную комиссию мичуринского сельсовета.

Приговор Ирине Гераськиной, Галине Миллер и Александру Маточкину в законную силу пока не вступил.

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