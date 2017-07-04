Накануне стало известно, что расследование уголовного дела руководителя УФАС по республике Алтай Натальи Елбаевой завершено. Она обвиняется в получении взятки.

В понедельник пресс-центр следственного управления СКР по республике Алтай сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Натальи Елбаевой – руководителя регионального управления ФАС. Ей инкриминируют получение взятки в размере 300 тыс. рублей за помощь одной из фирм в победе в аукционе на строительство школы.

«По версии следствия, Елбаева получила взятку 300 тыс. рублей от директора ООО, занимающегося строительными работами. Взятку она получила в качестве благодарности за способствование юрлицу в победе в аукционе на выполнение работ по строительству школы в одном из сел Кош-Агачского района. Цена контракта составила более 200 млн рублей», — говорится в сообщении следственного управления республики.

По имеющимся материалам дела, деньги были переданы не самим бизнесменом, а посредником, которым оказался глава муниципального образования. Имени в управлении не называют. Однако источники утверждают, что к этому делу имеет прямое отношение глава Кош-Агачского района Ауельхан Джаткамбаев, который обвиняется в получении 3 млн рублей от фирмы «Гранит». Эта компания в 2015 году выиграла аукцион на строительство школы в селе Теленгит-Сортогой. Такими сведениями располагают «Новости Горного Алтая».

В сообщении следственного управления добавляется, что Елбаева признала вину, но теперь дело будет передано в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения по существу. Если суд признает чиновницу виновной, то ей грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас на имущество Натальи Елбаевой общей стоимостью более 2,5 млн рублей наложен арест.

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