Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который недавно перенес операцию на позвоночнике, прилетел в Москву. Там он будет проходить медицинскую реабилитацию.



Реабилитацию Аман Тулеев будет проходить под контролем министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. По ее инициативе и было принято решение переместить главу региона в московскую клинику. Все запланированные процедуры в Кемерово он уже прошел.

Состояние губернатора оценивается как стабильное, он чувствует себя нормально. Об этом сообщает ИА «Интерфакс-Сибирь».

Напомним, Аман Тулеев не появлялся в публичном пространстве более месяца. В связи с этим даже начались слухи о его возможной отставке, но они были опровергнуты кремлем. Позже администрация Кемеровской области официально заявила, что глава региона перенес операцию на позвоночнике. Сейчас ему необходима реабилитация. Предполагается, что Аман Тулеев сможет вернуться на работу в ближайшее время.

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