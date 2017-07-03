Банк Игоря Кима банкротит отца и сына Кошкиных

На сайте Арбитражного суда Новосибирской области появилась информация о том, что ООО «Экспобанк» потребовал признать банкротами как физических лиц совладельцев компании «Сибмост» Владислава Кошкина и Альберта Кошкина. Эти два иска указаны как отдельные дела.

Председателем совета директоров ООО «Экспобанк» является известный новосибирский предприниматель Игорь Ким.

Текст заявления и сумма исковых требований на сайте пока не выложены. Однако, «Ъ-Сибирь» со ссылкой на Владислава Кошкина сообщает, что долг «Сибмоста» перед «Экспобанком» составляет примерно 175 млн руб. «Есть план реструктуризации долгов перед кредиторами», — цитирует издание слова Владислава Кошкина.

Напомним, что ранее «Экспобанк» уже подавал иск в арбитражный суд — в отношении самой компании «Сибмост». Тогда сумма претензий равнялась 180,5 млн руб.

Компания «Сибмост» в ближайшее время может быть продана. Альберт Кошкин, который с 1993 по 2017 год был президентом компании, теперь стал председателем совета директоров. А его сын Владислав Кошкин также является депутатом законодательного собрания Новосибирской области.

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