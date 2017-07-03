Главный архитектор Омска осужден за превышение должностных полномочий

Суд в Омске приговорил главного архитектора города Анатолия Тиля к 1,5 годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий. Ущерб, нанесенный его действиями бюджету, оценивается в 4 млн руб.



В 2013 году директор департамента архитектуры и градостроительства городской администрации без проведения торгов продал земельный участок в центре Омска. Из-за этого бюджет города недополучил 4 млн руб. Позже участок был возвращен муниципалитету.

Архитектор своей вины не признал, сообщает ИА ТАСС.

Напомним, изначально Анатолий Тиль обвинялся в причинении ущерба городскому бюджету в 100 млн руб. В мае 2015 года он был отстранен от должности по решению суда. Накануне вынесения приговора главный архитектор был уволен.

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