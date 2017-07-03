Двух новосибирцев обвинили в создании шести фирм-«однодневок»

Следственный комитет РФ по Новосибирской области сообщает о завершении расследования уголовного дела по обвинению двух человек в совершении шести эпизодов преступления по статье о создании организации через подставное лицо.
Согласно данным следствия, в 2015 году один из обвиняемых создал в Новосибирске шесть фирм однодневок. В качестве цели следователи называют уклонение от уплаты налогов и совершение незаконных финансовых операций. В этой деятельности принимали участие и его знакомые, в том числе второй обвиняемый. Он искал подставные лица для регистрации компаний.
«К настоящему времени по инициативе следователя налоговым органом в ЕГРЮЛ внесены записи об аннулировании регистрации приведенных организаций», — сообщается на сайте ведомства.
Соучастник уже признался в содеянном и дал подробные показания. Однако, главный организатор деятельности свою вину отрицает.
Дело направлено в суд.