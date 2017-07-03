Двух новосибирцев обвинили в создании шести фирм-«однодневок»

Следственный комитет РФ по Новосибирской области сообщает о завершении расследования уголовного дела по обвинению двух человек в совершении шести эпизодов преступления по статье о создании организации через подставное лицо.



Согласно данным следствия, в 2015 году один из обвиняемых создал в Новосибирске шесть фирм однодневок. В качестве цели следователи называют уклонение от уплаты налогов и совершение незаконных финансовых операций. В этой деятельности принимали участие и его знакомые, в том числе второй обвиняемый. Он искал подставные лица для регистрации компаний.

«К настоящему времени по инициативе следователя налоговым органом в ЕГРЮЛ внесены записи об аннулировании регистрации приведенных организаций», — сообщается на сайте ведомства.

Соучастник уже признался в содеянном и дал подробные показания. Однако, главный организатор деятельности свою вину отрицает.

Дело направлено в суд.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter