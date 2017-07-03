Вячеслав Илюхин вошел в президиум политического совета партии «Родина»

Руководитель новосибирского областного регионального отделения партии «Родина» и депутат городского совета Новосибирска Вячеслав Илюхин вошел в состав президиума федерального политического совета партии. Информация об этом появилась на сайте организации.



1 июля в Санкт-Петербурге состоялся III съезд партии «Родина», где были переизбраны руководящие органы объединения. Председателем партии избран депутат Госдумы VII созыва Алексей Журавлев. Избирался и президиум политического совета, в который вошел представитель Новосибирска — Вячеслав Илюхин.

В ходе выступления на съезде лидер партии Алексей Журавлев выделил деятельность Вячеслава Илюхина. «В Новосибирске наш соратник и депутат горсовета Вячеслав Илюхин борется против бездействия чиновников областного Минздрава», — сказал он (цитируется по официальному сайту партии).

Напомним, Вячеслав Илюхин возглавил региональное отделение «Родины» в июне 2016 года. Он активно участвовал в обсуждении концессионного соглашения по строительству четвертого моста в Новосибирске. В прошлом году оставил пост председателя совета директоров строительной компании ГК «Стрижи».

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