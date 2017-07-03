Чкаловский завод планируется реконструировать за 1,5 млрд руб

ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»» объявило запрос предложений с предквалификационным отбором по выбору генподрядчика для реконструкции и технического перевооружения производства на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова. Сообщение об этом появилось на сайте госзакупок.



В заявке говорится, что максимальная цена контракта оценивается в 1,5 млрд руб.

В необходимые работы входит реконструкция цехов, участка химтравления и химфрезерования, приобретение и установка механизированных линий для химобработки титановых сплавов, оборудования для подготовки поверхностей деталей и другое. Их надо будет выполнить до конца 2020 года.

Заявки принимаются до 13 июля, а итоги будут подведены 26 числа.

Напомним, авиационный завод им. Чкалова выполняет гособоронзаказ по выпуску боевых самолетов Су-34, производит комплекты отсеков фюзеляжа для регионального пассажирского самолета «Сухой Суперджет-100» и другую продукцию. Недавно экс-руководитель завода Андрей Калиновский был назначен на должность исполнительного директора по обеспечению качества и надежности госкорпорации «Роскосмос».

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