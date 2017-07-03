Электросетями Алтая теперь будут управлять из Новосибирска

Оперативно-диспетчерское управление энергосистемой Алтайского края и республики Алтай передано в Новосибирское Региональное диспетчерское управление (РДУ). Также в РДУ рассказали о динамике аварийности за прошедший отопительный сезон. Из общего тренда на снижение аварийности по итогам осенне-зимнего сезона выбилась Новосибирская ГЭС.



Передача Новосибирскому РДУ функций управления энергосистемой Алтайского края и республики Алтай произошла 30 июня в рамках оптимизации структуры оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

Теперь филиал АО «СО ЕЭС» будет называться «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай». А другой филиал — «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Алтайского края и Республики Алтай» — прекратил свою деятельность. Теперь там открыто представительство, которое будет обеспечивать взаимодействие с субъектами электроэнергетики, органами исполнительной власти и другие задачи. Руководить представительством будет Виталий Магера (экс-начальник отдела перспективного развития и технологических присоединений Алтайского РДУ). Часть персонала перешла из Алтайского в Новосибирское РДУ.

Как рассказал 3 июля журналистам директор Новосибирского РДУ Дмитрий Махиборода: «30 июня Новосибирское РДУ приняло функции управления энергосистемами Республики Алтай и Алтайского края».

Таким образом, в Новосибирское РДУ теперь входит 19 объектов генерации общей мощностью 4, 56 тыс. МВт

«Количество объектов, управляемых диспетчером, увеличилось практически в два раза, количество линий – в полтора раза, а также в два раза увеличилось и количество станций. При этом с 30 июня мы отработали первую смену с трем я диспетчерами, вместо двух. Помимо увеличения количества диспетчеров также был введен диспетчерский щит, который более информативно и гибко позволяет отражать режим работы и состояние объектов системы», – прокомментировал изменения Дмитрий Махиборода.

Отвечая на вопрос корреспондента «КС» об уровне аварийности, директор Новосибирского РДУ рассказал: «Статистика аварийности у нас ведется по различным направлениям. Она проводится по отключениям генерирующего оборудования, есть статистика по отключению линий электропередач. Итоги мы подводили по окончанию отопительного сезона 2016-2017. На основных наших предприятиях, таких как АО «РЭС» и АО «СИБЭКО» по сравнению с прошлым отопительным сезонным уровень аварийности снизился. Что касается Новосибирской ГЭС, то здесь наблюдается небольшой прирост по аварийности, связанный с отключениями гидроагрегатов. Сейчас на предприятии разрабатывают план мероприятий по предотвращению подобных отключений».

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