Долгострой на Тульской в Новосибирске начнут достраивать в августе

Как выяснил корреспондент «КС», застройщик проблемного объекта на ул. Тульской, 80-82 – ООО «Баутехник-Т» 30 июня заключил договор генподряда с ООО «СМУ-9». С начала августа генподрядчик планирует приступить к строительству дома на Тульской.

Напомним, что строительство проблемного дома по ул. Тульской, 80-82 остановилось летом прошлого года во второй раз. Обманутые дольщики провели в 2017 году несколько акций протеса и в июне объявили голодовку. Остановка работ произошла в результате хозяйственного спора, возникшего между застройщиком – ООО «Баутехник» и генподрядчиком – ООО «Стройцентр». Более подробно об этом читайте в материале «КС» «Как поссорились застройщик с генподрядчиком». И если 190 дольщиков в результате достройки объекта получат свое жилье, то еще 178 инвесторам предстоит доказать свои права на квартиры, приобретенные в результате заключения предварительных договоров с генподрядчиком без согласия застройщика.

Как сообщил корреспонденту «КС» коммерческий директор ООО «Баутехник-Т» Егор Панасенко, 30 июня компании заключила договор генподряда с ООО «СМУ-9». «C 1 августа генподрядчик уже планирует приступить к полномасштабным строительным работам», – рассказал он.

Сумма договора составляет 560 млн руб. Именно этого объема средств не хватает на достройку дома по ул. Тульской. «В расчет у нас идут свободные квартиры и денежные средства в размере 80 миллионов рублей. Соответственно в эту сумму войдут 59 миллионов рублей от масштабного инвестиционного проекта, которые нам будет перечислять «Энергомонтаж», остальные денежные средства наши», – пояснил структуру финансирования нового генподрядчика Егор Панасенко.

Как отметил коммерческий директор ООО «Баутехник-Т», в мэрии Новосибирска планируют, что средства «Энергомонтажа» к концу июля уже перечислит.

Действие договора завершится в первом полугодии 2019 года. «Такой срок генподрядчик взял с большим запасом, мотивируя тем, мало ли с какими подводными камнями придется столкнуться. Мы же нацелены на то, чтобы завершить строительство в 2018 году», – отметил Егор Панасенко.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter