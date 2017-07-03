По словам председателя Совфеда, проблема обманутых дольщиков в Новосибирской области решится к концу 2019 года.

Проблема обманутых дольщиков в Новосибирской области должна решиться к концу 2019 года. У властей есть понимание, как решить этот вопрос, рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе своего рабочего визита в Новосибирск.

«Это не вина власти, это вина недобросовестных застройщиков, но тем не менее власть все равно отвечает за все. Есть понимание, что до конца 2019 года проблема обманутых дольщиков в области будет решена», — передает ТАСС слова спикера Совфеда.

По словам Матвиенко, проблемы новосибирцев – высокий объем ветхого жилья, долгострои – не уникальны для России, и на решение этих задач есть программа, которая постепенно реализуется. Так, ранее «КС» сообщал, что за три года в Новосибирске было введено в эксплуатацию 43 проблемных объекта. Напомним, к началу 2016 года в Новосибирске числилось 49 долгостроев. Если не появятся новые долгострои, то уже к концу 2019 года ни одного проблемного жилого дома в Новосибирске не останется.

Проблема дольщиков вновь всколыхнула Новосибирск после того как дольщики дома по улице Тульской объявили голодовку. Подробнее — в расширенном материале «КС».

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