Из министерства труда и министерства социального развития в правительстве Новосибирской области планируют сделать одно ведомство – министерство труда и социальной защиты.

В скором времени из структуры правительства Новосибирской области могут уйти сразу два министерства – минтруда и минсоцзащиты. Проект соответствующего документа размещен на сайте «Электронная демократия Новосибирской области», где идет его обсуждение. Предполагается, что оно завершится через три дня.

Стоит отметить, что реализация упомянутого сценария не означает, что соответствующих структур в регионе не будет: в правительстве предлагается создать министерство труда и социальной защиты, которое объединит в себе функции упраздняемых ведомств. Вместе с тем, пока соответствующее постановление еще не подписано.

В настоящее время минтруда руководит Игорь Шмидт, а минсоцзащиты – Сергей Пыхтин, которому уже давно прочат отставку.

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