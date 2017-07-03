Расследование уголовного дела в отношении директора ЗАО УК «Афина Паллада» Гайка Магакеляна завершено. Ранее он обвинялся в невыплате заработной платы сотрудникам компании.

Как сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области, директор ЗАО «Афина Паллада» Гайк Магакелян выплатил аудитору компании все задолженность на общую сумму в 955,58 тыс. рублей, которую работник не получал с сентября 2016 года по март 2017 года. В следственном комитете уточнили, что Магакелян не стал отрицать предъявляемые обвинения и после возмещения ущерба направил мировому судье Железнодорожного района Новосибирска ходатайство о прекращении уголовного дела. Суд удовлетворил ходатайство, но назначил директору компании штраф на сумму 120 тыс. рублей.

Напомним, в прошлом году в суде уже рассматривалось дело Магакеляна по той же статье, однако тогда директор фирмы задолжал своим работникам более 67 млн рублей. За время следствия предприятие полностью рассчиталось с работниками, а директор в тот раз был оштрафован на 150 тыс. рублей.

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