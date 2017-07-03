Как стало известно «КС», группа компаний «Конквест» откроет в торговом центре «МЕГА» ресторан кавказской кухни «Аджикинежаль». Заведение станет третьей по счету точкой сети в Новосибирске, и второй открытой под собственным управлением компании.



Открытие ресторана кавказской кухни «Аджикинежаль» в торговом центре «МЕГА» запланировано на начало осени.

Руководитель ресторанного направления ГК «Конквест» Евгений Мельников сообщил, что заведение будет рассчитано на 115 посадочных мест. Средний чек в заведении составляет 800 рублей. Отметим, что это будет третий ресторан «Аджикинежаль» в Новосибирске. Он откроется под собственным управлением ГК «Конквест».

«Это наш второй ресторан в Новосибирске. Первым был открыт ресторан на Красном проспекте, в центре города. В конце 2016 года также состоялось открытие второго ресторана в формате франшизы, на левом берегу, на площади Карла Маркса в составе гостиницы «Миротель», — уточнил Евгений Мельников.

На данный момент в ТЦ «МЕГА» работает более 20 ресторанов и кафе, среди них – «Иль Патио», «Дюжина», «Суши Терра», «Макдоналдс», «Бургер Кинг», Kuzina, NYP, KFC, «Дудник» и другие.

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