В первый день работы конгресса участие в нем принимала председатель Совфеда России Валентина Матвиенко. Спикер считает, что в России не хватает женщин-руководителей.

Сегодня в Новосибирске завершился первый день работы Международного конгресса женщин стран ШОС и БРИКС. По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в России должно быть больше женщин-руководителей, потому что именно они могут избавить политику от силовых подходов.

«Объединение женщин, их деятельное участие в международной политике является естественным ответом на дефицит добра и милосердия в мире. Женщины-лидеры призваны его восполнить, в частности, постараться избавить политику от подходов, основанных на силовых приемах и использовании «двойных стандартов», — передают слова председателя Совфеда «Известия».

Кроме того, парламентарий поприветствовала предложение новосибирского губернатора Владимира Городецкого о возможности сделать Новосибирск постоянной площадкой Международного конгресса женщин стран ШОС и БРИКС. По информации «Интерфакс», Матвиенко отметила, что форум необходимо проводить раз в два года, чтобы иметь время для подготовки предложений и документов.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter