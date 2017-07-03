ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» с 30 июня прекратил поставки газа на все газовые котельные муниципального предприятия.

С 30 июня 2017 года поставки газа МУП «Теплосервис» прекращены из-за многомиллионной задолженности, которая образовалась с ноября 2015 года по май 2017 года. Муниципальное предприятие задолжало своему поставщику — ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» — порядка 108 млн рублей. Сначала компания прекратила поставку природного газа на часть котельных, которые находятся в городе Обь, но из-за дальнейшего отсутствия платежей поставщик отказался обеспечивать топливом все газовые котельные «Теплосервиса». Так, ранее поставщик за 11 дней до отключения последней в списке котельной №1 уже объявлял о своем намерении.

«Неоднократные переговоры с руководством предприятия не привели к нормализации ситуации с расчётами за поставленное топливо. В результате сложившейся ситуации поставщик был вынужден применить меры, предусмотренные законодательством», — рассказали в пресс-службе компании-поставщика.

Возобновятся поставки, как подчеркнули в компании, только после погашения «Теплосервисом» задолженности. На момент публикации материала взять комментарий у предприятия-должника не удалось — на телефон никто не отвечал.

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