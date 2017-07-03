Во фруктах, поступивших в Новосибирскую область из Китая, был найден вредитель – восточная плодожорка. Многотонная партия нектаринов запрещена к реализации в регионе.

Партия нектаринов весом в 44 тонны, поступившая из Китая фурами, в итоге была запрещена к реализации на территории Новосибирской области. Такое решение приняли в Управлении Россельхознадзора по Новосибирской области, инспекторы которого при проведении карантинного фитосанитарного контроля на одном из новосибирских складов временного хранения обнаружили в партии нектарины, зараженные восточной плодожоркой.

В пресс-службе новосибирского Россельхознадзора уточнили, что наличие вредителя также было подтверждено лабораторными исследованиями в ФГБУ «Новосибирская МВЛ». Несмотря на выявленное заражение фруктов, партия сопровождалась фитосанитарным сертификатом.

Сейчас решается вопрос о применении мер к многотонной партии в рамках законодательства и по решению владельца груза, но продать нектарины с гусеницами в Новосибирске уже будет нельзя.

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