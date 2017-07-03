Выплаты по незастрахованным аграриям лягут на плечи государства

После природных катаклизмов незастрахованные аграрии будут вынуждены обратиться за выплатами к государству. Резкий рост выплат может наблюдаться в 9 регионах России, в том числе в Сибирском федеральном округе.

Природные аномалии могут нанести непоправимый ущерб сельскохозяйственным посевам, поставив под угрозу финансовое благополучие сельхозпроизводителей. Об этом сообщил президент НСА Корней Биждов на прошедшем 28 июня круглом столе «Как плохая погода и дожди повлияют на урожай?». В мероприятии приняли участие представители депутатского корпуса Государственной Думы РФ, Национального союза агростраховщиков, руководители зерновых и овощных союзов страны.

На сегодня ЧС объявлена на территории 9 субъектов РФ, в том числе и в СФО. В 2017 году в Новосибирской области наблюдаются ураганы, а в Бурятии, Тыве и Забайкальском крае бушуют лесные пожары.

По сообщениям пресс-службы НСА, за последние пять лет наблюдался ряд примеров катастрофических последствий для аграриев после различных стихийных бедствий. На фоне прошлых лет в текущем году фиксируется резкая стагнация в страховании сельхозрисков, что может означать многомиллионные выплаты аграриям из федеральных и региональных бюджетов.

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