После того как в СМИ появилась информация об угрозе отзыва лицензии у банка, входящего в топ-100 российских банков, в пресс-службе МТЭБ сделали официальное заявление.

Напомним, в пятницу 30 июня стало известно, что ПАО «Межтопэнергобанк» приостановил обслуживание физических и юридических лиц. По словам одного из сотрудников банка, которого цитирует «Интерфакс», в отделениях нет наличных денег. Кроме того, сотрудник утверждает, что у банка могут отозвать лицензию. Вчера, 2 июля, пресс-служба банка опубликовала на своем сайте официальное заявление, в котором сообщила о затруднениях при осуществлении расчетов, вызванных нехваткой доступной ликвидности.

«Финансовое состояние банка стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией, в частности, в строительной сфере. Сокращение прибыли и увеличение объема просроченной задолженности также стало следствием отказа от исполнения своих обязательств крупными заемщиками. Помимо необходимости досоздания значительных резервов по проблемным ссудам по требованиям надзорного органа, негативными факторами для бизнеса банка явились перенос сроков планового рефинансирования по ряду проектов клиентов и пересмотр и ужесточение МСП Банком графика погашения предоставленных кредитов», — объяснили причину проблем в банке, отметив, что тем не менее банк мог исполнять поручения клиентов и поддерживать ликвидность на необходимом уровне.

Однако распространившаяся информация о нестабильном финансовом состоянии банка вызвала рост числа обращений клиентов с платежными требованиями, что в свою очередь повлекло стремительную потерю ликвидности.

«На этом фоне возросла нагрузка на информационные системы, которые не смогли обработать критический объем запросов, что привело к сбоям и повлияло на скорость и возможность осуществления расчетов», — продолжили в пресс-службе МТЭБ.

При этом ранее проблемы расчетов объяснялись тем, что в финансовом учреждении обновили программное обеспечение, после которого начались серьезные задержки в обслуживании, а паника клиентов привела к резкому росту объема их требований.

В пресс-службе заявили, что вплоть до 2 июля было возможно произвести расчеты в кассах офисов, системах ДБО и с помощью банкоматов, однако уже 1 июля корреспондент «КС» не смог выполнить операции ни одним из перечисленных способов. На то же самое жалуются пользователи портала Банки.ру.

По информации банка, все счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей застрахованы. В сообщении МТЭБ подчеркивается, что платежи заемщиков и контрагентов обрабатываются в обычном режиме.

«Клиенты и контрагенты будут проинформированы о порядке дальнейших действий по мере поступления дополнительной информации», — заключается в официальном релизе.

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