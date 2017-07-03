Известный новосибирский предприниматель, президент АО «Трансервис» Александр Бойко в конце июня встретился с представителями малого и микробизнеса. Он заявил, что новым локомотивом экономики в Новосибирске может стать рекреационный туризм.

Напомним, что Александр Бойко будет бороться за место в региональном парламенте. Поэтому собравшиеся на встрече представители малого и микробизнеса в сфере строительства, ИТ-технологий, услуг, а также представители предпринимательских объединений в первую очередь интересовались, что, в случае победы на довыборах 10 сентября, он планирует сделать для развития небольших компаний.

«В Новосибирске в течение последних 15 лет локомотивом экономики было строительство. Сегодня эта отрасль теряет лидирующие позиции и нам необходимо искать замену выпадающим доходам регионального бюджета. Этой заменой может стать развитие рекреационного туризма и сопутствующей сферы услуг. Туризм является уникальной отраслью, формирующей 9,8% мирового ВВП. Каждое одиннадцатое рабочее место в мире напрямую или косвенно связано с туризмом. Один рубль, вложенный в туризм, привлекает еще до 5 рублей в сопутствующие отрасли – общественный транспорт, связь, торговлю, сельское хозяйство – всего более 50 отраслей, в том числе строительство, пребывающее сегодня в стагнации. Эта сфера уже сегодня имеет необходимый потенциал, и при должном внимании в самые короткие сроки может стать основой для дальнейшего развития областной экономики», — заявил Александр Бойко.

Представители сферы МСБ выразили обеспокоенность по поводу того, что крупный бизнес всегда стремится поглотить малый, в том числе, в Новосибирской области. Александр Бойко выразил несогласие с такой оценкой ситуации. По его словам крупные игроки сегодня напрямую заинтересованы в развитии малого и среднего предпринимательства: «Большим компаниям сложно администрировать мелкие процессы, поэтому развитие и поддержка малого бизнеса, в том числе, на законодательном уровне — процесс обоюдовыгодный», — отметил руководитель АО «Трансервис».

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