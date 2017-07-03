Накануне перед началом работы конгресса женщин стран ШОС и БРИКС в Новосибирск прилетела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сегодня, 3 июля, в Новосибирске началась работа Первого Международного конгресса женщин стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Главной темой форума станет обсуждение роли женщин в современном обществе, а именно их роль в политике, экономике, науке, образовании и культуре. С целью принять участие в масштабном мероприятии в областной центр прибыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В аэропорту Толмачево ее встречали полпред президента в СФО Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и председатель заксобрания Андрей Шимкив.

Как ранее уже писал «КС», в работе конгресса примут участие более 300 представителей женских организаций по всему миру. В частности, на пленарном заседании форума выступят чрезвычайный и полномочный посол ЮАР В РФ Номасонто Мария Сибанда-Туси, заместитель генерального директора департамента по внешним связям Китайской федерации женщин Чжао Хунцзюй, профессор Академии стран третьего мира в Исламском университете (Нью-Дели, республика Индия), доктор Рашми Дораисванг, заместитель председателя комитета по делам женщин и семьи при правительстве республики Таджикистан Мархабо Олими, сенатор Исламской республики Пакистан Сехар Камран, председатель правления международного неправительственного благотворительного Фонда республики Узбекистан «За здоровое поколение» Светлана Инамова, депутат Великого Хурала Монголии, член парламентской группы по сотрудничеству с РФ Наваан-Юндэн Оюундарь, передает региональное правительство.

Как уточнили в пресс-службе Совета Федерации, в ходе рабочего визита также Валентина Матвиенко и Владимир Городецкий планируют посетить объекты социальной инфраструктуры, образовательные учреждения и инновационные предприятия Новосибирской области.

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