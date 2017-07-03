В Новосибирской области выросли тарифы ЖКХ

С 1 июля в Новосибирской области выросли коммунальные тарифы. Повышение составило не более 4%.



Новые тарифы на услуги ЖКХ начали действовать с 1 июля. Теперь для жителей Новосибирска кубометр горячей воды будет стоить 100 руб 10 коп, то есть почти на 3,5 руб. больше, чем раньше. А холодное водоснабжение поднялось в цене на 60 коп (1 кубометр — 17 руб 16 коп). Меньше всего подорожало электричество. Цена электроэнергии выросла на 2,9%. Теперь квт/ч стоит 2,5 руб.

Напомним, что вокруг роста тарифов в Новосибирской области в этом году развернулась серьезная общественная дискуссия. Сначала оплату предполагалось повысить значительно сильнее — в среднем на 15%. Это мотивировалось сильной изношенностью сетей снабжения и планировалось, что средства от дополнительного повышения пойдут на их ремонт. Однако, различные общественные и политические силы, а также жители Новосибирска выступили против роста цен. В итоге 19 апреля губернатор Владимир Городецкий заявил, что тарифы вырастут всего на 4%. Полпред в СФО Сергей Меняйло, комментируя это решение, сказал, что «социальный фактор важнее экономического», а мэр Анатолий Локоть заявил, что это «может отрицательно сказаться на подготовке к отопительному сезону и программе модернизации водопровода».

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