Подстанция «Новая Академическая» будет введена в 2018 году

В Новосибирске состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу с подстанцией «Новая Академическая» в Советском районе. Спор между правительством Новосибирской области и Законодательным собранием, который длился несколько лет, удалось разрешить.

Подстанция «Новая Академическая» мощностью 63 МВт должна заменить старую «Академическую» — меньшей мощности. Ее строительство началось в 2007 году на средства бюджета НСО.

Сложность с подстанцией «Новая Академическая» заключается в том, что земельный участок (0,7 га), на котором она построена, находится в федеральной собственности. В 2012 году СО РАН обратилось в арбитражный суд и потребовало снести объект, так как разрешение на его строительство не было получено. Тогда управление капитального строительства Новосибирской области направило встречный иск о взыскании 330 млн руб., израсходованных на строительство. Суд отказал обоим заявителям.

В скором времени завершится гарантийный срок ввода объекта. Поэтому вопрос снова стал актуальным и был поднят в мае на сессии заксобрания НСО. Тогда правительство региона сообщило, что пока земля под объектом не будет переведена в областную собственность, подстанция не может быть запущена.

В итоге была создана рабочая группа, в которую вошли представители всех заинтересованных сторон. Сегодня состоялось ее первое заседание, сообщает пресс-служба заксобрания. В ходе работы была принята «дорожная карта» решения проблемной ситуации, которая предполагает передачу объекта вместе с землей в уставной капитал ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка», а затем в управление энергетики и водоснабжения СО РАН. Также для ввода объекта в эксплуатацию потребуется еще 120 млн руб, которые будут выделены из бюджета в 2018 году.

«Мы подключились к вопросу, потому что столкнулись с той с ситуацией, которая, увы, часто повторяется в последнее время. Ситуация называется – деньги потрачены – эффекта нет, — комментирует спикер ЗС Андрей Шимкив. — Вместе с тем, мы понимаем, что необходимо продолжать работать по этой подстанции. Бросить в текущем состоянии объект нельзя уже потому, что эта подстанция, по большому счету, — жизненно-важный инфраструктурный проект для всего Академгородка, для жителей, которым небезразлично где и как они живут».

Предполагается, что постановление по этому вопросу будет утверждено на сентябрьской сессии законодательного собрания. Оно станет основанием для принятия решения о передаче полномочий по распоряжению земельным участком.

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