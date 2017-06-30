Председатель совета директоров «Газпрома», бывший премьер-министр России Виктор Зубков сегодня заявил, что Кемеровская область — одна из тех, кто активно сотрудничает с представляемой им компанией.

«Кемеровская область — одна из тех, кто заботится о благополучии регионов — активно участвует в сооружении инфраструктуры в части соглашения с «Газпромом»» — заявил председатель совета директоров компании Виктор Зубков сегодня на пресс-брифинге по итогам общего собрания акционеров. Об этом сообщает с места события корреспондент «КС».

В свою очередь глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что «Газпром» в ближайшие дни планирует определить начало поставок по газопроводу «Сила Сибири». Принципиальные договоренности о сроках уже достигнуты. По словам Миллера, на сегодня построено более 800 км магистрали, сварено в нитку более 1050 км трубы.

Отметим, что уровень газификации Кемеровской области природным газом оценивается в 2%, тогда как в среднем этот показатель по России составляет 67,2%. В 2006–2016 годах «Газпром» направил на газификацию Кузбасса 336 млн руб. При этом администрация региона обеспечила подготовку потребителей к приему газа. А в 2017 году на развитие газификации области «Газпром» планирует направить 80 млн руб.

Напомним, что между ПАО «Газпром» и администрацией Кемеровской области подписаны соглашение о сотрудничестве и договор о газификации, а также утверждена программа развития газоснабжения и газификации региона до 2020 года.

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