Центральный районный суд Новосибирска приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима экс-заместителя главы департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Николая Терехова.

Николай Терехов признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в однократном размере взятки — 5 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Интерфакс-Сибирь».

Согласно материалам дела, Николай Терехов, который являлся заместителем начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства и начальником управления промышленности мэрии Новосибирска, получил через посредника 1,5 млн руб. Предполагалось, что в целом сумма взятки составит 5 млн руб. Деньги передал генеральный директор одной из фирм. Такое «вознаграждение» было предоставлено за помощь в выделении земельного участка для нужд компании.

Напомним, Николай Терехов был арестован 4 декабря 2015 года после получения денег. А в июле 2016 года было утверждено обвинительное заключение.

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