Компания МТС сообщает информацию о том, как используют мобильный интернет (в том числе сети LTE) абоненты оператора из Омской области.

По итогам первого полугодия 2017 года мобильный трафик на территории Омской области увеличился вдвое по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

При этом за год жители региона скачали в сети МТС трафик, соизмеримый с «расшариванием» более 46 миллионов постов с фотографиями в социальных сетях.

Потребление 4G-трафика в сети МТС на июнь 2017 года увеличилось в пять раз по сравнению с этим же периодом 2016 года. Так, в Омской области через 4G-сети загружалось 40% информации, что на четверть больше, чем год назад.

По информации компании, самыми активными потребителями мобильного интернета стали жители Омска. На их долю пришлось более 60% от всего data-трафика, переданного в области за год — с июня 2016 года.

Также сообщается, что более 60% абонентов МТС являются пользователями мобильного интернета, из них половина выходит в интернет с 4G-гаджетов.

Сегодня воспользоваться 4G-сетью МТС могут более 60 % жителей Омской области. Помимо Омска, 4G МТС доступен в 24 населенных пунктах региона.

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