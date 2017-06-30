«Газпром» готов в ближайшие дни подписать документ о начале поставок по «Силе Сибири»

Компания «Газпром» в ближайшие дни планирует определить начало поставок по газопроводу «Сила Сибири».



Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер в Москве на пресс-брифинге по итогам общего собрания акционеров ПАО «Газпром» 30 июня. В мероприятии принимал участие корреспондент «КС».

По словам Миллера, принципиальные договоренности о сроках уже достигнуты. Уже на сегодня построено более 800 км магистрали, сварено в нитку более 1050 км трубы.

Напомним, «Газпром» подписал контракт с китайской компанией CNPC в мае 2014 года. Он предполагал поставку российского газа в КНР посредством трубопровода в течение 30 лет в объёме 38 млрд. кубометров в год.

«Сила Сибири» — это магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и Китайской компании CNPC.

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