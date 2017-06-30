В СМИ появилась информация, что Межтопэнергобанк на неопределенный срок приостановил обслуживание физических и юридических лиц. По словам одного из сотрудников банка, которого цитирует «Интерфакс», в отделениях нет наличных денег, также не осуществляется обслуживание по вкладам и кредитам. Кроме того, сотрудник утверждает, что у банка могут отозвать лицензию. Причины такого положения дел пока не известны.

Как сообщил «Интерфаксу» его источник, ограничения по операциям с юрлицами начались накануне. «Не осуществляются расчеты по корсчетам. Более того, счета нельзя закрыть», — передает агентство слова своего собеседника.

Как рассказали Банки.ру в пресс-службе Межтопэнергобанка, в финансовом учреждении обновили программное обеспечение, после которого начались серьезные задержки в обслуживании. Начавшаяся у клиентов паника привела к резкому росту объема их требований.

«В связи с резко возросшим количеством обращений клиентов за получением своих средств в кассах, с которым программно-аппаратный комплекс фактически и физически не справляется, банк был вынужден сократить время обслуживания в ряде офисов», — цитирует Банки.ру слова представителей пресс-службы Межтопэнергобанка.

Напомним, среди акционеров Межтопэнергобанка есть ряд физических лиц, в основном из числа топ-менеджмента кредитной организации. «В частности, напрямую и через двух юрлиц 25% банка принадлежит его председателю правления Юрию Шутову», пишет ИА «Интерфакс».

По размеру активов Межтопэнергобанк занял 93-е из ста мест среди российских банков по итогам первых трех месяцев 2017 года.

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