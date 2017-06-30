Риелтор Вера Глотова за совершение 18 преступлений приговорена к пяти годам лишения свободы условно. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО. На женщину было заведено уголовное дело по факту мошенничества с муниципальным жильем.

В ходе предварительного следствия Вера Глотова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Обвинительный приговор в отношении 59-летней женщины вынес Железнодорожный районный суд Новосибирска. Риелтора за продажу по заниженной стоимости 18 муниципальных квартир лишат свободы на 5 лет условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 700 тыс. рублей.

Суд установил, что Вера Глотова в период с 2007 по 2014 годы «совершила хищение денежных средств муниципального образования в крупном и особо крупном размерах при отчуждении по заниженной стоимости 18 жилых помещений, собственником либо инвестором строительства которых являлось муниципальное образование г. Новосибирск», говорится в сообщении областной прокуратуры.

Также установлено, что Вера Глотова действовала в составе организационной группы, уголовные дела против участников которой были выведены в отдельное производство. Так, районные суды Новосибирска рассматривали дело бывшего заместителя начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Андрея Гудченко и директора агентства недвижимости «Новосибирский дом» Павла Селякина, а также уголовное дело в отношении экс-руководителя управления по жилищным вопросам Светланы Стыниной. Бывшей чиновнице инкриминируют 40 случаев мошенничества с муниципальными квартирами с ущербом более 32 млн рублей.

Ранее «КС» писал, что вынесенный Дзержинским судом приговор Павлу Селякину и Андрею Гудченко в виде 7 и 8 лет лишения свободы в колонии общего режима отменил Апелляционный суд Новосибирска, однако уголовное дело было передано в райсуд для нового судебного разбирательства.

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