По оценкам главы «Газпрома» Алексея Миллера, уровень газификации регионов России достиг 67,2%. Такие цифры он назвал в Москве на пресс-брифинге по итогам общего собрания акционеров ПАО «Газпром» 30 июня. В мероприятии принимал участие корреспондент «КС».

Напомним, что в собрании участвовали акционеры «Газпрома». По данным «ФИНАМ», по состоянию на 5 июня 2017 года список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, содержит 480 626 счетов с общим количеством акций 23 609 491 112 штук.

Председателем собрания был утвержден председатель совета директоров ПАО «Газпром», бывший премьер-министр РФ Виктор Зубков. Акционеры утвердили годовой отчет компании, дивиденды, а также сроки их выплат.

В своем докладе Алексей Миллер отметил, что сегодня 95% материально технических ресурсов «Газпром» закупает в России. В частности 100% труб для строительства магистральных газопроводов приобретается у отечественных производителей. Говоря о технологических аспектах добычи, глава «Газпрома» отметил, что на Ковыткинском месторождении (Иркутский стратегический центр газодобычи) ведутся испытания опытно-промышленной установки по выделению гелия из природного газа. На южно-приобском месторождении впервые в России был проведен 30-стадийный гидроразрыв пласта.

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