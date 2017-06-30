Вчера, 29 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел личный прием граждан в администрации Советского района. Глава города поручил разработать план мероприятий по передаче в муниципальную собственность лыжной базы им. Алика Тульского в Академгородке.

С просьбой о помощи на прием к мэру пришли представители Региональной общественной организации «Любительский лыжный союз». По их словам, в Новосибирске очень много поклонников лыжного спорта и профессиональных лыжников. Однако развитие этого вида спорта тормозит отсутствие базы для подготовки спортсменов.

«Основная проблема в том, что земли в Академгородке находятся в федеральной собственности, – объяснил суть вопроса вице-президент организации Антон Чесноков. – Убедительно просим вас решить вопрос о передаче в пользование лыжной базы им. Алика Тульского ДЮСШ № 6, в которой сегодня занимается более 200 детей. Многие талантливые ребятишки уезжают в другие города, а хотелось бы развивать детский и взрослый лыжный спорт у нас в Новосибирске».

По словам Анатолия Локтя, данная проблема существует достаточно давно. «Мы готовы вкладываться в развитие базы имени Алика Тульского, примыкающей к ней трассы, которая, единственная в городе, сегодня соответствует международным стандартам для проведения крупных соревнований», — подчеркнул Локоть.

Но для этого нужно, чтобы земля перешла в муниципальную собственность. «Над этим мы работаем. Я уже обращался в Федеральное территориальное управление земельными ресурсами, пока ответ был неудовлетворительным. Но сейчас ситуация меняется, и надо ставить этот вопрос заново. Инициативные любители спорта просят передать базу ДЮСШ № 6, что полностью совпадает с нашими планами. Мы будем продолжать работать в этом направлении», — заключил мэр.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter