29 июня в Советском районе состоялось выездное совещание, посвященное перспективам обустройства нового городского парка в Академгородке. В совещании принял участие глава Новосибирска Анатолий Локоть, специалисты мэрии, инициативные жители района и общественники.

Место для новой рекреационной зоны подобрали еще несколько лет назад. В 2011 году, по словам жителя Советского района Сергея Данильченко, был разработан и утвержден проект обустройства парка. Согласно документу, в сквере планировалось высадить деревья, установить дорожки, скамейки и фонтан.

Территория в 2,5 га на пересечении улиц Российской и Арбузова станет наиболее подходящим для парка местом, считает глава администрации Советского района Дмитрий Оленников. «Парковых зон в Советском районе не хватает. Сквер нужен для жителей Нижней Ельцовки, Шлюза, нижней и верхней зон Академгородка. Территория на улице Российской удобная для всех», — цитирует Дмитрия Оленникова пресс-служба городской администрации.

В пресс-службе мэрии Новосибирска также сообщили, что данная площадка была зарезервирована под городской парк в марте 2017 года, однако пока земля находится в федеральной собственности. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что если в скором времени землю удастся передать в собственность города, то обустройство сквера может начаться уже в этом году.

Стоит отметить, что мэрия начала работу по передаче в муниципальную собственность лыжной базы им. Алика Тульского.

Ранее «КС» писал, что началось обустройство нового сквера на месте снесенного забора на площади Маркса, в районе недостроенной гостиницы «Турист».

В ходе выездного совещания Анатолий Локоть также оценил благоустройство дворов. В частности, мэр побывал во дворе 15-ого дома на улице Иванова. В нем расширили внутриквартальную проезжую часть, обустроили парковочные места, отсыпали пешеходные дорожки.

Напомним, благоустройство дворов и обустройство общественных пространств являются приоритетными направления программы «Формирование комфортной городской среды». По словам Анатолия Локтя, запланированные объемы благоустроительных работ на дворовых территориях в 2017 году в 4 раза превысят прошлогодние показатели.

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