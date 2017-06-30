Департамент имущества и земельных отношений НСО подписал приказ о назначении гендиректором агентства Александра Зырянова, сообщили сегодня в пресс-службе областного АИР.

Данный департамент осуществляет полномочия общего собрания акционеров АИР, 100% акций которого находятся в государственной собственности НСО.

Такое назначение не стало неожиданностью. Александр Зырянов трудится в АИР с конца 2014 года. Он занимал должность первого заместителя генерального директора, а с 18 апреля 2017 года был исполняющим обязанности гендиректора. Прежний руководитель АИР Владимир Никонов перешел на работу в Академпарк вместо уволенного Дмитрия Верховода.

Напомним, АИР НСО существует уже на протяжении 12-ти лет. Агентство было создано в качестве инструмента содействия в привлечении инвестиций в регион. Так, 28 июня АИР и ЗАО «Заречное» подписали Меморандум о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта «Агроиндустриальный парк «Искитимский».

По данным пресс-службы АИР, агентство примет участие в разработке концепции парка, мастер-плана и бизнес-плана, финансовой модели и резидентной политики. Площадка, на которой разместится парк, прилегает к федеральной трассе М-52 в 65 км от Новосибирска. «Создание инфраструктуры планируется вести поэтапно, по мере наполнения парка резидентами. Ее строительство планируется за счет собственных средств компании-инициатора, без финансового участия регионального бюджета», — сообщили в пресс-службе АИР.

В начале июня «КС» писал, что губернатор НСО Владимир Городецкий провел на территории промышленно-логистического парка выездное совещание, посвященное перспективным направлениям деятельности АИР. В нем также принимал участие тогда еще и.о. руководителя АИР Александр Зырянов.

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