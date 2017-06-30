Успешный новосибирский галерист Вадим Мишулин убедил корреспондента «КС» в том, что от высшего художественного образования давно пора отказаться, что в Новосибирске даже живописцы — графики, и что самые интересные художники этого города ставят свои картины в угол.

— Вадим, вы всерьез считаете, что академическая школа ограничивает студента в выборе авторского языка и даже объекта творчества?

— Начинающий живописец оказывается перед выбором: «за» Репина он или «против». И, конечно, он голосует «за». Через пять лет выходит из института и оказывается один на один с большим суровым миром, в котором ему придется выживать. И что он делает, вернее, что он может сделать? Он рефлексирует на современные проблемы «историческим» языком, которому его почти насильно обучили.

— Но ведь Шишкин, а тем более Репин пользуются спросом! И совсем не важно, кто написал этого приемлемого по цене Шишкина!

— Продать такую работу можно, недорого. Но вчерашний студент с таким подходом может так и не стать художником. Это самопожертвование ради минимального заработка не позволяет начинающему творцу выработать свой язык, посмотреть не то что вперед, а даже остаться современником — он окончательно и бесповоротно переводит часы на 100 лет назад.

— Как же иначе набить руку?! Тут два пути — или всеми силами добиваться востребованности на открытом рынке, или ждать возвращения госзаказа.

— За такое лучше набить морду. У нас проблема не с образованием, как многие считают, — училища дают исчерпывающие представление о ремесле, а со следующей ступенью. Получив первые «корочки», молодому человеку нужно развиваться как художнику. Если этот путь потребует академичности — поступить в вуз. Но не вместо. Вот ты же сам говоришь, что был на защите дипломных проектов в Художественном училище. И многие выпускники хотят в институт, и все поголовно — девчонки. Им придется тяжело, у женщины вообще другие нагрузки. Пока им будут преподавать теорию, кастрюля на голову, и — сошла с дистанции.

— У мужчин получается лучше, у некоторых и продажи впечатляли в недавнем прошлом. Цикличности вот только не получается. Был всплеск интереса к работам Данилы Меньшикова, Александра Шурица и Сергея Мосиенко, а сейчас как будто бум стих…

— Это эстетика перелома, она уже ушла. Названные художники тогда были модными. Тогда вообще много чего продавалось. Потом наступило затишье. Но вот сейчас Леня Шувалов (экс-совладелец знаменитой новосибирской галереи «Зеленая пирамида») вернулся в Новосибирск и открыл «Зеленую галерею» — значит, мы можем рассчитывать на новую «волну». Хотя Новосибирск — сложный город. Город-чемодан, стартовая площадка. Для чего-то большего. Для прыжка.

— Город графиков. И графиков, которые маскируются под живописцев…

— Живописцев у нас недобор. Есть народный художник Никольский — прекрасный живописец. Есть интересный театральный художник Владимир Фатеев — это тоже про живопись. Из Омска к нам перебрался Евгений Заремба. Не просто лучший колорист России, а именно живописец. Остальных не завезли. Зато у нас есть отличные графики, почти полсоюза художников — графики. Выдающийся Михаил Омбыш-Кузнецов. Владимир Петрович Мандриченко — он, кроме шуток, создает и скрупулезно населяет собственные миры. Потому и востребованный, и «картинок» его как раз никогда нет для большой выставки. А работы делает долго. Страдает по ходу пьесы. Ставит их в угол за плохое поведение. Они с самого начала у него живут своей жизнью.

— Это же показательно — Заремба переехал из Омска, Мандриченко вернулся из Канады. Значит, чем-то все же помазано в Новосибирске!

— В свое время многие художники сюда приехали. В Новосибирске в 80-е, скажем, в 90-е было интересно именно художникам. И понаехали. Но и отток есть — Данила Меньшиков вот уехал в Москву.

— Почему престиж графиков упал? Даже выдающиеся стремятся к титулу живописца.

— Давайте разберем графику. Это иллюстрационный по сути материал. Интересен график, который все время работает. Когда издаются книги с его иллюстрациями, когда он ошарашивает своими плакатами. Живописцу простительна чуть большая медлительность, существование вне контекста.

— Всем интересно, сколько вешать в граммах? Хочу графику, живопись домой. А на какую сумму рассчитывать — не знаю…

— У нас не самые высокие цены — в Екатеринбурге в два раза выше, в Москве — в три. Графический лист тянет на 20–25 тыс. руб., живопись метр на метр — в среднем 60–80 тыс. руб. Небольшую работу даже хорошего художника можно выторговать и за 10–15 тыс. руб. Все относительно. Загорелось — нужно говорить с художником, с галеристом. И тот, и другой всегда пойдут на попятную — немного снизят цену. Строго говоря, приобретение холста — не продажа, это голосование за художника. Покупателю нужно быть осторожным, чтобы, с одной стороны, не переплатить, а с другой — не обидеть художника.

— Вы как директор «Галереи № 1» назначаете художникам стипендии, организуете для новосибирцев художественные экспедиции. Это повышает их шанс на хорошие продажи?

— На творческих «дачах», на пленэрах можно рассчитывать на драйв, на возвращение в палитру живописи, а в картину — новых впечатлений. Не должен художник вечно ковыряться в мастерской, ему нужны живые эмоции. Потому мы и ездим в самые интересные и притягательные места — на Северный Байкал, в Эвенкийскую общину… Вокруг одни нерпы, вкусные хариусы и олени. Но больше медведей… Суздаль, Гороховец, Томск… Не забуду пленэр по промпейзажу в Кемерове. Представьте, художника снаряжают на химкомбинат, выдают униформу, сапоги, противогаз и отправляют смотреть на тысячи переплетающихся труб…

— В октябре у нас грянет фестиваль «Тбилисоба»…

— В марте мы побывали в Грузии. Страна поразила меня радушием.

— Барашки, вино, танцы…

— Надо понимать, что мясо грузины почти не едят. Вино — да. Но не в этом дело. Грузины любят русских и считают, что других братьев у них нет. Жалко терять эти узы. Поэтому мы рассчитываем в конце октября совместно с грузинской диаспорой провести «Тбилисобу» в Новосибирске.

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