По словам экспертов и участников рынка недвижимости, сегодня можно говорить о том, что левый берег Новосибирска недооценивается. Многие горожане считают, что качественного жилья здесь представлено мало, а все объекты комфорт- и бизнес-класса располагаются и массово строятся лишь на правом берегу Оби. Однако на самом деле это не так, что доказывает жилой комплекс «Аксиома», который успешно сочетает в себе развитую инфраструктуру центральной части левого берега и большой выбор квартир по выгодной стоимости.

У новосибирского левобережья есть свои поклонники, привязанные к этому месту и не желающие переезжать на шумный и суетливый правый берег.

Парадоксально, но если сравнить новые жилые проекты на левом и правом берегах, станет очевидным, что в основной массе левый берег, в отличие от правого, представлен недорогим однотипным жильем в удаленных от основной инфраструктуры локациях. Поклонники левобережья, напротив, помимо доступности, акцентируют особое внимание на комфортной жизни в тихом месте, ориентируясь на личные принципы, предпочтения и основные характеристики: расположение, комфорт, безопасность, уникальность.

Актуальным предложением на рынке для современного покупателя можно считать жилой комплекс «Аксиома». Он успешно сочетает в себе развитую инфраструктуру центральной части левого берега, большой выбор квартир, доступность и высокое качество. Яркий и уникальный фасад здания, созданный по современной технологии строительства (монолитный железобетонный каркас с кирпичным заполнением стен), представляет собой новый взгляд на левобережную жизнь и является свежим решением для тех, кто хочет приобрести жилье в уникальной новостройке, не похожей на другие объекты левого берега. В ЖК «Аксиома» все детали тщательно продуманы: подъезды спроектированы дизайнерами и выглядят очень уютно и свежо, выполнено витражное остекление лоджий и балконов, подобрана необычная внутренняя отделка, реализованы удачные планировки — востребованные однокомнатные студии, просторные и полноразмерные двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

Приобрести квартиру от застройщика может каждый — ЖК «Аксиома» сотрудничает с крупными банками-партнерами, в которых можно получить ипотечное решение на самых выгодных условиях (ставка от 9,9% годовых при первоначальном взносе от 30%*) в максимально короткие сроки. Для того чтобы получить ипотечное решение, нет необходимости ехать в банк — в офисе застройщика работает специалист по ипотеке, который поможет правильно оформить пакет документов и подать заявку сразу в несколько банков.

Напомним, что строительство ЖК «Аксиома» началось в мае 2016 года, на текущем этапе застройщик заканчивает внутреннюю отделку и завершает фасадные работы, ориентировочный срок сдачи запланирован на конец лета этого года. На первом этаже жилого комплекса располагаются коммерческие площади, в которых предполагается разместить магазины первой необходимости: аптеку, продовольственный магазин.

Аналитики отмечают высокие темпы строительства объектов, с которыми работает ГК «Строитель», что также является весомым бонусом. ГК «Строитель» и возводимые ею объекты уверенно заслуживают рейтинг «А» (надежный), присваиваемый независимым ресурсом METR-NSK.RU.

В ЖК «Аксиома» проводятся специальные экскурсии для клиентов, во время которых можно посетить строящиеся квартиры, самостоятельно оценить готовность дома, качество работ, местоположение, инфраструктуру района, транспортную доступность, увидеть процесс строительства одного из самых надежных и практичных жилых комплексов на левом берегу Оби.

К очевидным преимуществам жилого комплекса «Аксиома» относятся собственный крытый придомовой паркинг, детские и спортивные площадки, интересные архитектурные решения, идеальный двор для игр и прогулок, закрытая огороженная территория, оснащенная камерами. Во дворе ЖК «Аксиома» все растения подобраны с учетом особенностей сибирского климата: цветник устойчив к морозам, а вечнозеленые хвойные порадуют жителей в любое время года.

Удобное расположение ЖК «Аксиома» позволяет экономить ваше время: в пяти минутах располагаются сквер Сибиряков-Гвардейцев и Монумент Славы, торговые центры «Сан-Сити», «Фестиваль», «Версаль». В шаговой доступности и непосредственной близости располагаются также станция метро «Площадь Маркса», поликлиники, школы и детские сады.

ЖК «Аксиома» ул. Костычева, 36 (стр.)

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